6 رسائل.. ماذا قال يورتشيتش لـ نجوم بيراميدز قبل مواجهة سموحة؟

حرص كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على عقد جلسة خاصة مع لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز، من أجل تحفيز اللاعبين وتجهيزهم نفسيًا وفنيًا للمباراة الحاسمة.

ووجه المدرب الكرواتي 6 رسائل مهمة للاعبيه، شدد خلالها على ضرورة تحقيق الفوز لضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، مؤكدا أن الفريق لا يملك سوى اللعب من أجل الانتصار حتى اللحظة الأخيرة.

كما طالب يورتشيتش لاعبيه بالتمسك بالأمل في حصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، من خلال الفوز على سموحة وانتظار تعثر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة نفسها.

وأكد المدير الفني على أهمية الالتزام والانضباط التكتيكي داخل الملعب، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، وعدم الاندفاع بشكل مبالغ فيه خلال اللقاء.

وشدد يورتشيتش أيضا على أهمية تسجيل هدف مبكر من أجل إرباك دفاعات سموحة وفرض السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، مطالبًا اللاعبين باستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

يورتشيتش يحذر لاعبي بيراميدز

وفي ختام حديثه، حذر المدرب لاعبيه من الاعتراض على قرارات التحكيم أو الانشغال بأي أمور خارج الملعب، مطالبا الجميع بالتركيز الكامل داخل المستطيل الأخضر للحفاظ على فرص الفريق في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.