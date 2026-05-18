4 نجوم سوبر.. غيابات بيراميدز أمام سموحة في ختام الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيرة سموحة بعد غد الأربعاء في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساء الأربعاء على ملعب 30 يوليو ستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة بيراميدز ونظيره فريق سموحة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط.

غيابات بيراميدز أمام سموحة

يفقد بيراميدز خدمات عدد من لاعبية في مباراة حسم الدوري المصري ويغيب كلا من الظهير الأيسر محمد حمدي نظرا لتلقيه إصابة بقطع في الرباط الصليبي ولاعب الوسط بلاتي توريه ورمضان صبحي إلى جانب مصطفي فتحي.

ترتيب بيراميدز وسموحة

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.