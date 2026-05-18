أيمن الشريعي: لا عروض من الأهلي والزمالك أو بيراميدز لثلاثي إنبي

أكد أيمن الشريعي، في تصريحات إذاعية، أنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية أو حتى مفاوضات شفهية من أندية الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز بشأن التعاقد مع ثلاثي الفريق أقطاي وحامد عبدالله وعلي محمود.

أيمن الشريعي

وأوضح الشريعي أن كل ما يتردد حول وجود مفاوضات لضم اللاعبين لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن إدارة إنبي لم تتلقَّ أي اتصالات رسمية أو حتى “بالإشارة” من الأندية المذكورة.

وكان قد عقد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اجتماعًا موسعاً عصر امس مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني الجديد بقيادة كابتن محمد بركات ، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

واستهل رئيس النادي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير للكابتن حمزة الجمل على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيدًا بما قدمه من جهد وعطاء خلال قيادته، ومتمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة.

وأكد الشريعي أن نادي إنبي يدخل مرحلة جديدة تتطلب فكرًا متطورًا ورؤية واضحة، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الكابتن محمد بركات، المدير الفني الجديد، وجهازه المعاون، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اختيار الكابتن محمد بركات مديرًا فنيًا للفريق جاء في ضوء ما يمتلكه من رؤية فنية حديثة، إلى جانب حصوله على رخص تدريبية أوروبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فضلًا عن عدد من الدورات المتخصصة في مجال التدريب، وهو ما يتماشى مع استراتيجية نادي إنبي وتوجهاته نحو التطوير المستمر وترسيخ هوية النادي.

وأختتم الشريعى حديثه أن نادي إنبي مستمر في نهجه الأساسي القائم على تصعيد اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين، باعتباره أحد أهم ركائز هوية النادي، مشيرًا إلى أن “صناعة النجوم” ليست مجرد شعار، بل استراتيجية عمل واضحة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها ومنحها الفرصة الحقيقية للتعبير عن إمكانياتها داخل الفريق الأول، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة القادمة.