فرج عامر: الزمالك يضطر لبيع نجومه بسبب الأزمة المالية وديون الكاف

أزمة الزمالك المالية

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الزمالك لن يحصل من الكاف الا علي مليون دولار فقط ، الزمالك اعتقد انة قد يضطر لبيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق للحصول علي اكبر عائد مالي لدفع مستحقات باقي اللاعبين في الفريق ومحاولة دفع جزء من مديونيتة للكاف ، الزمالك حتي يشارك افريقيا اعتقد انة يجب ان يعيد فتح باب القيد ، لازم مجلس ادارة الزمالك ومحبي الزمالك ينضموا من اجل انقاذ احد اهم قطبي كرة القدم في مصر".

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن خسارة بطولة الكونفدرالية تمثل ضربة قوية للفريق على المستويين الفني والمعنوي، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "بطولة الكونفدرالية كانت ممكن تكون نقطة تحول في تاريخ الزمالك خلال الفترة المقبلة، وكانت هناك مكافآت مالية قادرة على حل 90% من الأزمات التي يعاني منها النادي منذ 4 سنوات، والتي تسببت في وصول قضايا إيقاف القيد إلى 17 قضية".

وأضاف: "الفوز بالبطولة كان سيمثل دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سيراميكا في ختام الدوري، وأنا لم أتمالك نفسي بسبب الأداء والنتيجة وبكيت على الهواء".

وتابع: "من المستحيل أن يكون معتمد جمال طلب من اللاعبين التراجع للدفاع، وما حدث كان بسبب خوف اللاعبين والضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها، لأن الفريق في الفترات الماضية كان يلعب دون ضغوط، وكانت الخسارة تُبرر بالأزمات المالية وعدم الحصول على المستحقات، لكن بعد الوصول للنهائي تضاعفت الضغوط".

وأشار إلى أن:"اتحاد العاصمة فريق كبير وله تاريخ، لكن الزمالك أفضل منه بكثير، وكان يجب على الأقل الدفع ببيزيرا في قلب الملعب لأنه كان سيشكل خطورة أكبر مقارنة بوجوده على الطرف".

وأوضح: "وسط ملعب الزمالك كان مكشوفًا تمامًا ويفتقد للاعب الوسط الدفاعي، رغم أن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات دولية، لكن كان ينقصهم الروح والقتال من أجل الفوز".

وواصل يحيى تصريحاته قائلًا: "رغم الظروف الحالية، أحيّي معتمد جمال واللاعبين، وأقول لجمهور الزمالك مليون شكر، ولو أستطيع أقبّل رأس كل مشجع، لأن الجماهير كانت عظيمة وانهرت على الهواء بسببهم".

وأضاف:"لا قدّر الله إذا قدم الفريق نتيجة سيئة أمام سيراميكا، الجماهير لن تتحمل، وعلى اللاعبين أن يقاتلوا داخل الملعب ويأكلوا النجيلة من أجل مصالحة الجمهور".