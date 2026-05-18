قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة
تحذير من الأرصاد: أتربة عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق مساءً
تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان
اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
صيغة التكبير في ذي الحجة.. أنواعه ووقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتحوت: بيزيرا وبن شرقي الأفضل بالدوري.. ووكيلي أخطرني باهتمام الزمالك

محمد شريف حتحوت
محمد شريف حتحوت
رباب الهواري

أكد محمد شريف حتحوت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه يعمل بشكل مستمر على تطوير مستواه الفني والبدني، مشيرًا إلى استعانته بمحلل أداء خاص لمساعدته على تحقيق أهداف محددة داخل الملعب.

وقال حتحوت، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن محلل الأداء الخاص به يضع معه تحديات قبل المباريات، مثل تسجيل عدد معين من الأهداف أو تنفيذ مراوغات محددة، من أجل تطوير مستواه بشكل مستمر.

وأضاف لاعب إنبي أن إدارة النادي توفر جميع احتياجات اللاعبين، موضحًا أن المدير الفني السابق حمزة الجمل كان على دراية كاملة بالنظام الغذائي الخاص به ويدعمه بشكل دائم.

وتحدث حتحوت عن مستقبله، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا شفهية خلال الفترة الماضية، لكنه يرتبط بعقد مستمر مع إنبي لمدة موسمين، لافتًا إلى أن وكيله أبلغه باهتمام نادي الزمالك بالتعاقد معه.

وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري، اختار حتحوت الرباعي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وبيزيرا ضمن الأفضل في المسابقة المحلية.

كما أرجع لاعب إنبي عدم نجاح زياد كمال مع الزمالك إلى الضغوط وعدم التوفيق، مؤكدًا أن فيديو “زملكاوي” الشهير الخاص بحواش كان من تصويره، وتم تداوله في إطار الدعابة والمزاح.

انبي محمد شريف حتحوت الزمالك اخبار الرياضةً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ترشيحاتنا

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026 من المنزل بسهولة

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026 من المنزل بسهولة

استخراج توكيل رسمي أونلاين 2026 بخطوات سهلة دون زحام

استخراج توكيل رسمي أونلاين 2026 بخطوات سهلة دون زحام

كريستيانو رونالدو

5 إنذارات مقلقة.. ماذا يحدث لـ كريستيانو رونالدو قبل الاستحقاقات الكبرى؟

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد