حتحوت: بيزيرا وبن شرقي الأفضل بالدوري.. ووكيلي أخطرني باهتمام الزمالك

أكد محمد شريف حتحوت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه يعمل بشكل مستمر على تطوير مستواه الفني والبدني، مشيرًا إلى استعانته بمحلل أداء خاص لمساعدته على تحقيق أهداف محددة داخل الملعب.

وقال حتحوت، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إن محلل الأداء الخاص به يضع معه تحديات قبل المباريات، مثل تسجيل عدد معين من الأهداف أو تنفيذ مراوغات محددة، من أجل تطوير مستواه بشكل مستمر.

وأضاف لاعب إنبي أن إدارة النادي توفر جميع احتياجات اللاعبين، موضحًا أن المدير الفني السابق حمزة الجمل كان على دراية كاملة بالنظام الغذائي الخاص به ويدعمه بشكل دائم.

وتحدث حتحوت عن مستقبله، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا شفهية خلال الفترة الماضية، لكنه يرتبط بعقد مستمر مع إنبي لمدة موسمين، لافتًا إلى أن وكيله أبلغه باهتمام نادي الزمالك بالتعاقد معه.

وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري، اختار حتحوت الرباعي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وبيزيرا ضمن الأفضل في المسابقة المحلية.

كما أرجع لاعب إنبي عدم نجاح زياد كمال مع الزمالك إلى الضغوط وعدم التوفيق، مؤكدًا أن فيديو “زملكاوي” الشهير الخاص بحواش كان من تصويره، وتم تداوله في إطار الدعابة والمزاح.