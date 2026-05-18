كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
تكنولوجيا وسيارات

بميزات حماية مشددة.. بدء شحن هواتف Trump Mobile رسميا بالأسواق

احمد الشريف

بدأت شركة "Trump Mobile" الناشئة شحن أولى الدفعات الرسمية من هواتفها الذكية الجديدة للمستهلكين الذين قاموا بالحجز المسبق، وذلك بعد فترة طويلة من التطوير والترقب داخل الأوساط التقنية والمالية، حيث يسعى المشروع التكنولوجي الجديد إلى تقديم بديل برمي مستقل يركز بشكل أساسي على حماية الخصوصية المطلقة، والابتعاد عن القيود البرمجية التي تفرضها حيتان التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون.

نظام تشغيل مستقل يرفع شعار الخصوصية

تستهدف الشركة من خلال هواتف "Trump Mobile" تقديم تجربة استخدام محمية تماماً من برمجيات التتبع الاستهدافية والإعلانات المزعجة، حيث يرتكز العتاد على نظام تشغيل مخصص ومبني من الصفر لضمان حظر بوابات التجسس الرقمي؛ ويتميز الهاتف بوجود مفاتيح مادية "Hardware Switches" تتيح للمستخدم فصل الكاميرا والميكروفون جراحياً عن اللوحة الأم بلمسة واحدة، مما يمنع أي تطبيق من اختراق خصوصية الجلسات حتى في حال تعرض الهاتف لهجوم برمي خارجي.

تكامل مع منصات التواصل وشبكات الجيل الخامس

تعتمد المنصة المحمولة الجديدة على واجهة مستخدم سلسة مدمجة بالكامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي البديلة، والمنصات الإخبارية الحرة، دون الحاجة للمرور عبر متاجر التطبيقات التقليدية التابعة لجوجل وأبل. 

وحرص المهندسون على تزويد الهاتف بأحدث رقاقات الاتصال المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس (5G) المتطورة لعام 2026، مع تقديم منظومة تشفير عسكرية للرسائل النصية والمكالمات الصوتية الصادرة والواردة لضمان سرية البيانات المتبادلة بين رجال الأعمال والسياسيين.

تفاعل إيجابي في الأسواق المالية وتطلعات طموحة

أفاد تقرير مالي نشرته شبكة "ياهو فاينانشال" العالمية، بأن بدء عمليات الشحن الفعلي للهاتف انعكس بالإيجاب على أسهم الشركات التقنية الداعمة للمشروع، وصاحب ذلك تدفقات استثمارية جديدة لتعزيز خطوط الإنتاج؛ وتخطط إدارة "Trump Mobile" لتوسيع رقعة التوزيع جغرافياً خلال النصف الثاني من العام الجاري لتشمل أسواقاً دولية جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا، مستغلة تنامي الطلب العالمي على الأجهزة التي تحترم سيادة بيانات المستخدمين.

يبرهن وصول هواتف "Trump Mobile" إلى أيدي المستخدمين على بدء مرحلة جديدة من التعددية البرمجية التي تكسر الاحتكار الثنائي الممتد لسنوات في سوق الهواتف الذكية؛ ومع استقرار سلاسل الإمداد، ستكشف الأيام القليلة القادمة مدى قدرة هذا الوافد التقني الجديد على الصمود والمنافسة بقوة في الأسواق المصرية والعالمية أمام العمالقة التقليديين.

