إدارة ترامب تقترب من تسوية مع "تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوصل إلى اتفاق مع تطبيق "تيك توك" الصيني للفيديوهات القصيرة، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بانتهاكات مزعومة لخصوصية الأطفال، مقابل دفع شركة التواصل الاجتماعي 400 مليون دولار، تعتزم الإدارة استخدامها لتمويل مشروعات "تجميل" العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية وتيك توك تضعان اللمسات النهائية على شروط التسوية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة تيك توك من خلال تصويت يُتوقع أن يتم في أقرب وقت.

ومن شأن التسوية المقترحة إنهاء دعوى قضائية رُفعت في 2024 خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اتهمت شركة التواصل الاجتماعي، المملوكة آنذاك لجهات صينية، بالقيام بـ"انتهاكات واسعة النطاق لخصوصية الأطفال" عبر جمع بيانات موسعة عن الأطفال دون إخطار أولياء الأمور أو الحصول على موافقتهم.

وبموجب شروط التسوية المقترحة، والتي لا يُتوقع أن تتضمن اعترافًا بارتكاب مخالفات، ستوافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار للحكومة الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على الملف، وهي أموال تخطط الإدارة لاستخدامها في بعض مشروعات "التجميل" الجارية في العاصمة الأمريكية.

ورغم أن التسوية المقترحة لا يُتوقع أن تحدد المشروعات التي ستُستخدم الأموال لدعمها، فإن المصادر قالت إن التمويل سيوجه إما إلى وزارة الداخلية الأمريكية أو وزارة التجارة الأمريكية أو كلتيهما، بحسب "إيه بي سي نيوز".

وأضافت المصادر أن مسؤولي البيت الأبيض أجروا مناقشات استمرت لأسابيع حول ما إذا كان بإمكانهم قانونيًا استخدام هذه الأموال لتمويل مشروع القوس التذكاري الضخم الذي اقترحه دونالد ترامب بارتفاع 250 قدمًا بالقرب من مقبرة أرلينجتون الوطنية.

وكان ترامب قد توجه شخصيًا مساء الخميس إلى ناشيونال مول للترويج لمشروعات "التجميل" الخاصة بإدارته في العاصمة الأمريكية، وقال للصحفيين إن إدارته "تعمل على بعض المشروعات الأخرى"، مضيفًا أن أكثر ما يثير حماسه هو مشروع القوس التذكاري، الذي قال إن أعماله ستبدأ "قريبًا جدًا".

ورغم أن وزارة العدل الأمريكية تتوصل بشكل منتظم إلى تسويات مع شركات خاصة متهمة بارتكاب مخالفات، فإن التسوية المقترحة مع تيك توك تمثل خروجًا عن الممارسة المعتادة المتمثلة في استخدام أموال التسويات لمعالجة الأضرار المزعومة أو تعويض الضحايا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت الشركة بإخضاع ملايين الأطفال دون سن 13 عامًا لجمع مكثف للبيانات، إلى جانب تعريضهم لمحتوى مخصص للبالغين، إلا أن أموال التسوية المقترحة ستُستخدم مباشرة لدعم جهود ترامب لتحسين مظهر العاصمة الأمريكية.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى وزارة العدل، التي رفضت التعليق، فيما لم تستجب تيك توك لطلب التعليق المقدم من شبكة "إيه بي سي نيوز".

ويأتي الاتفاق البالغة قيمته 400 مليون دولار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى خفض تمويل هيئة المتنزهات الوطنية، بالتزامن مع زيادة تتجاوز 10 مليارات دولار ضمن مشروع موازنة 2027 لإنشاء "برنامج الإشراف الرئاسي على العاصمة".

ووفقًا لمشروع الموازنة المقترح من إدارة ترامب، يأمل الرئيس الأمريكي في "تنسيق وتخطيط وتنفيذ مشروعات بناء وتجميل مستهدفة وذات أولوية" في أنحاء العاصمة، بهدف جعل "واشنطن العاصمة — المدينة العظيمة سابقًا — آمنة ونظيفة وجميلة مرة أخرى".

ويزيد من تعقيد القضية الدور المباشر الذي لعبه دونالد ترامب في المساعدة على إنشاء المشروع التجاري الذي سيدفع مئات الملايين من الدولارات لمشروعاته في واشنطن، ما يثير مخاوف أخلاقية محتملة تتعلق بمصلحته الشخصية في كيفية استخدام أموال التسوية.