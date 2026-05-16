لماذا استغنى المسؤولون الأمريكيون عن هواتفهم خلال زيارة ترامب للصين؟

أفادت تقارير أمريكية، بأن أعضاء من وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلصوا من هواتفهم الشخصية وبطاقات اعتماد ومواد أخرى قبل مغادرتهم الصين، عقب اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Mirror US، قام موظفو الوفد بجمع مواد كانت قد وزعت من قبل مسؤولين صينيين على أعضاء الوفد الأمريكي، ثم جرى التخلص منها قبل الصعود إلى طائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One، واعتبرت هذه الخطوة جزءا من إجراءات أمنية مشددة خلال زيارة ترامب إلى بكين.

كما نقل أحد صحفيي “نيويورك بوست” عبر منصة “إكس” أن المواد التي تم التخلص منها شملت “بطاقات اعتماد، وهواتف مؤقتة خاصة بموظفي البيت الأبيض، ودبابيس تخص الوفد".

وأضاف: “لا يسمح بأي شيء من الصين على متن الطائرة”، وذلك قبيل الإقلاع مباشرة.

لماذا تم التخلص من الهواتف؟

ويشير خبراء الأمن إلى أن المسؤولين غالبا ما يستخدمون أجهزة مؤقتة أو “هواتف نظيفة” أثناء السفر إلى دول يعتقد أنها عالية المخاطر من حيث المراقبة أو التجسس.

ويحذر مختصون منذ سنوات من أن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وحتى بعض الأدوات البسيطة يمكن أن تتعرض للاختراق أو التتبع خلال الزيارات الخارجية التي تتضمن ملفات حساسة.

ويهدف التخلص من هذه الأجهزة قبل العودة إلى الولايات المتحدة إلى تقليل احتمالات دخول أي معدات قد تكون مخترقة إلى الشبكات الحكومية الأمريكية الحساسة.

ولم توضح التقارير ما إذا كانت الأجهزة قد دمرت فعليا أم تم التخلص منها فقط، إلا أن التعليمات الصارمة بعدم السماح بدخول أي مواد من الصين إلى الطائرة عكست مستوى الحذر الأمني المرتفع.

ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج

محادثات ترامب وشي

واختتم ترامب زيارته بعد سلسلة اجتماعات مع شي في مجمع القيادة الصيني Zhongnanhai، حيث شوهد الزعيمان أيضا وهما يتجولان في حدائق الموقع التاريخي وممراته المغطاة قبل عقد محادثات مطولة بحضور مستشارين ومترجمين.

وقال ترامب للصحفيين عقب القمة: “لقد كانت يومين رائعين بالفعل”.

ورغم الأجواء الودية العلنية، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين واشنطن وبكين حول قضايا مثل تايوان وإيران.

وبحسب مسؤولين صينيين نقلتهم The Mirror US، حذر شي ترامب خلال محادثات خاصة من أن سوء إدارة التوتر بشأن تايوان قد يؤدي إلى “صدامات وحتى صراعات” بين القوتين.