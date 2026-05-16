رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حماتها خلصت عليها ..ضبط سيدة عذبت زوجه ابنها حتي الموت بطنطا وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بحبس سيدة عذبت زوجه ابنها بالضرب حتي الموت باستخدام عصا خشبية لخلافات أسرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة العامة 


كما وجهت النيابة العامة بحبس السيدة المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وعرض جثة الفتاة الضحية علي الطب الشرعي.
وكان ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية تمكنوا من ضبط سيدة خمسينية تدعي"ا.م"50 سنة لارتكابها واقعة إنهاء حياة زوجه ابنها بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها حتي الموت بواسطة عصا خشبية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالعثور على جثة فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها داخل شقتها السكنية متوفاة في ظروف غامضة.

ضبط المتهمة 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط السيدة المذكورة حماة الفتاة الضحية معلله ارتكاب واقعة الاعتداء علي الفتاة بسبب خلافات أسرية .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

