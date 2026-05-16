الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة غدا الأحد

ديني

الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة غدا الأحد
شيماء جمال

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1447 هجريا، غدا  “الأحد” الموافق 17 مايو من العام الميلادى و29 ذي القعدة من العام الهجرى، وذلك بعد صلاة المغرب.

 وتلتزم الإفتاء بما تعلنه المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، حيث تستطلع السعودية الهلال مساء اليوم الأحد الموافق 17 مايو والموافق 30 ذي القعدة لديها.

بداية شهر ذي الحجة فلكيًا

وأكد المعهد أن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

وبحسب الحسابات الفلكية نفسها، تأتي وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة) يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتستمر أيام التشريق الثلاثة (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة) حتى يوم السبت 30 مايو 2026، لتكون بذلك إجازة العيد ممتدة لـ 5 أيام متصلة.

الرؤية الشرعية هي المعتمدة رسميًا

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المواعيد المعلنة وفقًا للحسابات الفلكية هي مواعيد تقديرية، حيث تظل المواعيد النهائية والرسمية لبداية شهر ذو الحجة وعيد الأضحى مرتبطة بإعلان دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر وفقًا للرؤية الشرعية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والمعدات الفلكية، وذلك تطبيقًا للسنة النبوية المطهرة.

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك مساء يوم السبت، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجريًا، والذي يوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، وذلك ترقبًا لبداية الشهر الذي يشهد أداء مناسك الحج وأيام عيد الأضحى المبارك.
 

وأضافت المحكمة في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه (الهلال) بالعين المجردة أو بواسطة المناظير والتلسكوبات، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة مختصة".
 

كما أعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي (تحري رؤية الهلال) الاهتمام بهذا الأمر العظيم، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى بالمشاركة في هذا العمل؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين في معرفة بداية الشهر الكريم وتحديد موعد الحج وعيد الأضحى.

