بسبب إلقاء القمامة.. ضبط 3 رجال و4 سيدات تعدوا على عامل بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشوران مدعومان بصور ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بمنزله باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية وإحداث إصابته وكذا التعدى على المحل عمله وإحداث تلفيات به بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ميت غمر من (الشاكى – عامل بمحل أدوات منزلية "له معلومات جنائية" مصاب بسحجات متفرقة بالجسم - مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص، و4 سيدات "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابته وكذا التعدى على مالك المحل عمله "كائن بدائرة القسم" بالسب لخلافات بينهم لقيام 2 من المشكو فى حقهم بإلقاء القمامة أمام المحل، ونفى قيامهم بالتعدى عليه باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية .

وتم ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.