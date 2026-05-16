وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه

أكد وزير الخارجية المصري، أنه لا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

والتقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "السبت"، عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى أسمرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا، معرباً عن تقديره للتنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين.

وشدد على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأعرب عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها النقل، والتعدين، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، والبنية التحتية.