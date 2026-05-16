مدير تعليم جنوب سيناء تتفقد لجان الامتحانات.. وتؤكد: مصلحة الطالب تتصدر الأولويات

تفقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم "السبت"، سير امتحانات النقل بعدد من مدارس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية ولجان سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظامها وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وشملت الجولة مدرسة الزهور الإعدادية للبنات، ومدرسة الزهور الثانوية بنات، حيث تابعت مدير المديرية لجان الامتحانات، واطمأنت على انتظام سير العمل داخل اللجان، وتوافر الهدوء والانضباط.

وخلال جولتها، شددت على الملاحظين ضرورة مراجعة بيانات الطلاب المدونة على أوراق الإجابة بدقة شديدة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكدت منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو للملاحظين، والالتزام التام باللوائح المنظمة، وعدم السماح بوجود أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأكدت أيضًا أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير المناخ الهادئ للطلاب، مع مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وإعطاء الأولوية لمصلحة الطالب في جميع الإجراءات.

جدير بالذكر أنه انطلقت اليوم امتحانات النقل للمراحل الثلاث بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حيث أدى طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية امتحان مادة اللغة العربية، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية خلال الفترة الصباحية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة خلال الفترة. .