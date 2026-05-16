خسائر جماعية تضرب العملات الرقمية و"بيتكوين" تهبط دون 78 ألف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعا جماعيا، خلال تعاملات اليوم "السبت" عقب موجة صعود مؤقتة، حيث هبطت عملة "بيتكوين" دون الحاجز النفسي البالغ 80 ألف دولار، لتتداول دون مستوى 78 ألف دولار، وسط مخاوف من تراجع أعمق إذا فقدت الأسواق الدعم الناتج عن عوامل الاقتصاد الكلي.

وتراجعت عملة "بيتكوين"خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.13% لتسجل نحو 77,922.49 دولار، مواصلة خسائرها بعد موجة صعود قصيرة شهدتها الأسواق مؤخرا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما هبطت عملة "إيثريوم" (Ethereum) بشكل حاد إلى مستوى 2170 دولارا، وتراجعت عملة "بي إن بي" (BNB) إلى نحو 655 دولارا، بينما فقدت عملة "إكس آر بي" (XRP) زخمها الأخير لتستقر قرب 1.40 دولار.

ووفقا لتقارير تداولات سوق الأصول الرقمية، يواجه إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حركات تصحيحية قوية، في ظل تغير العوامل الاقتصادية العالمية والتطورات التنظيمية المتسارعة في الولايات المتحدة، مائلة بالمؤشرات الرئيسية نحو "المنطقة الحمراء"، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتداولين.

وعزا محللو أسواق المال هذا التراجع الحاد إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها عمليات جني الأرباح من قبل المؤسسات الاستثمارية بالتزامن مع ضغوط الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى تصفية مراكز الشراء ذات الرافعة المالية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة التشريعية في الولايات المتحدة تطورات متسارعة لتنظيم سوق العملات الرقمية، بعدما أحالت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "كلاريتي" الخاص بإعادة هيكلة سوق الأصول الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على اقتراب إخضاع القطاع لإطار تنظيمي رسمي داخل النظام المالي الأمريكي.

ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 15 صوتا مقابل 9، في تصويت حمل دعما محدودا من الحزب الديمقراطي، وسط استمرار الجدل السياسي بشأن آليات تنظيم سوق العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وكالة "بلومبرج" أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) جاء أعلى من التوقعات، مما جدد المخاوف بشأن استمرار معدلات التضخم، ودفع رؤوس الأموال المؤسسية بعيدا عن الأصول عالية المخاطر نحو الأدوات الاستثمارية الأكثر استقرارا، فضلا عما أحدثته حالة الجمود المؤقت بشأن تعيينات الهيئات المالية في واشنطن من ضبابية تنظيمية وضغوط إضافية على التداولات الفورية.

وعلى الصعيد الفني، يرى خبراء التداول أن كسر عملة "بيتكوين" مستوى الدعم عند 78 ألف دولار قد يفتح المجال أمام موجة هبوط أوسع نحو مستويات تتراوح بين 72 ألفا و74 ألف دولار.

وفي المقابل، قد يتحول التراجع الحالي إلى "فخ سعري" مؤقت، إذ إن عودة العملة سريعًا فوق مستوى 80 ألف دولار قد تعيد الزخم الصعودي وتدفع الأسعار نحو مستوياتها القياسية السابقة.