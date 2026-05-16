بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ومحافظة دمياط

شهد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاستغلال مواقع اعلانية وترويجية بمحافظة دمياط ومراكزها .

وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم اعتماد الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية ضمن الجهات والشركات المعتمدة بالمحافظة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد أن هذا الاعتماد يأتي في ضوء الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية فى هذا المجال، وكذا التنسيق الكامل مع الهيئة بما يضمن التنفيذ الأمثل لهذا المشروع ، ويحقق الرؤية الحضارية التي تليق بمكانة محافظة دمياط وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أن الهيئة والمؤسسات القومية ستعمل من خلال امكانيات مؤسساتها المتطورة على تنفيذ كافة بنود هذا البروتوكول بأعلى جودة فنية، وبما يضمن الالتزام التام بالمعايير والنسق الحضاري الذي وضعته المحافظة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من: الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وعن الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة، وحمدي رزق وعمرو الخياط عضوا الهيئة ، واياد أبو الحجاج مستشار الهيئة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، وطارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعلي سليمان مدير عام وكالة الأهرام، ، ومحمود عوض مدير عام وكالة أخبار اليوم ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة.