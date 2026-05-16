جسور تواصل.. وزيرة الثقافة: تعاون مصري روسي في السينما والفنون التشكيلية والأدب

تختتم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، زيارتها إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان، اليوم عقب مشاركتها في أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد هذا العام تحت شعار «حوار الحضارات»، حيث ألقت كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر.

وشاركت وزيرة الثقافة في حفل افتتاح «كازان عاصمة الثقافة الإسلامية 2026»، بجانب حضور فعاليات منتدى كازان الاقتصادي روسيا - العالم الإسلامي، فضلاً عن عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك.

وعلى هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي، شاركت الدكتورة جيهان زكي في اللقاء الذي عقده الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، مع الوفد الوزاري المصري المشارك في المنتدى، والذي ضم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتتارستان، في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس رستم مينيخانوف إلى القاهرة خلال أبريل الماضي، ولقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الثقافة آفاق التعاون الثقافي بين مصر وجمهورية تتارستان وروسيا، خاصة في مجالات الفن التشكيلي والكتاب والشعر والسينما والمتاحف، مشيرة إلى التعاون القائم حالياً بين متحف بوشكين للفنون الجميلة ومتحف محمود خليل، والذي يضم مجموعة متميزة من اللوحات الانطباعية والأعمال الفنية النادرة التابعة لوزارة الثقافة.



وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن وزارة الثقافة تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين مصر وتتارستان وروسيا عبر الفنون والثقافة، باعتبار الفن لغة عالمية قادرة على تعزيز التقارب بين الشعوب، مشيرة إلى الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة للشباب المبدعين في مجال الفن التشكيلي، إلى جانب التعاون في مجالات الأدب والشعر وصناعة السينما، مؤكدة أن روسيا تمتلك تاريخاً عريقاً في الفن السابع يمكن الاستفادة منه في دعم التبادل الثقافي بين البلدين.

وتحدث الرئيس رستم مينيخانوف، عن زيارتها للقاهرة، وتفقده للمتحف المصرى الكبير، مؤكداً على أهمية التعاون الثقافي والسياحى بين الجانبين.