قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
لماذا ألقى الوفد الأمريكي هدايا الصين قبل الصعود إلى طائرة ترامب ؟
من أعلام القراءات.. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان
الري: تعزيز الشراكات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟.. الإفتاء توضح

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟..الإفتاء توضح
ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟..الإفتاء توضح
شيماء جمال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟
 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: التعبير بالحج الأكبر ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وقد اختلف المفسرون وشراح الحديث والفقهاء في المراد بـ"الحج الأكبر" و"يوم الحج الأكبر"، والمختار ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المراد بـ"الحج الأكبر": الحج، والأصغر يقصد به العمرة، وأن "يوم الحج الأكبر" يقصد به يوم النحر، وهو العاشر من شهر ذي الحجة.

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ سؤال يشغل بال كثيرا من المسلمين يرغبون فى معرفة الحكمة اللإلهية من ذلك؟

وفى هذا السياق قال الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الطواف حول الكعبة المشرفة يحمل دلالات روحية وفلسفية عميقة، تتجاوز كونه حركة عبادية إلى كونه رمزًا للتجدد والبدء من جديد مع الله تعالى.

وبين خلال تصريح له، أن الطواف يتم عكس اتجاه عقارب الساعة، وكأن الإنسان يعيد ترتيب داخله ويبدأ صفحة جديدة، منوها أن بعض المتأملين في الفلسفة الإسلامية يرون في ذلك معنى رمزيًا لمحو ما مضى من أخطاء وذنوب، والعودة إلى “نقطة الصفر” الروحية في حياة الإنسان.

وأشار الى أن الطواف لو أُدِّي في الاتجاه المعاكس لكان فيه مشقة وعدم انسجام مع حركة الجسد، بينما في اتجاهه الحالي يأتي في منتهى السهولة والانسيابية، وهو ما يعكس حكمة إلهية في انسجام العبادة مع فطرة الإنسان.

ولفت الى أن هذا المعنى يتعزز عند استحضار أن الحاج يترك دنياه خلفه، فيطوف حول بيت الله وكأنه يعلن بداية جديدة خالصة لله، لا مكان فيها لأثقال الماضي أو تعلقات النفس.

وأشار إلى ان بعض المعاني الواردة في فضل الحج والعمرة تشير إلى عظيم الأجر لمن خرج قاصدًا بيت الله الحرام بنية صادقة، مؤكدًا أن الأصل في هذه الرحلة هو الإخلاص والتجرد من شواغل الدنيا والناس.

مشددا على أن من أعظم دروس الحج أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، بل يتجرد من حوله وقوته، ويستحضر دائمًا قوله تعالى: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لأن التوفيق كله من عند الله وحده.

الحج الأكبر الحج العمرة الإفتاء القرآن الكعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا

روما تحتضن النسخة الأولى من مهرجان الفيلم اللبناني في إيطاليا

بوستر ألبوم محمد حماقي

بعد تصدره التريند.. تفاصيل ألبوم محمد حماقي الجديد «سمعوني»

سميحة أيوب

من أرشيف وجدي الحكيم.. حكاية اكتشاف سميحة أيوب وصولًا إلى سيدة المسرح العربي

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد