إيران تهدد بمنع مرور معدات عسكرية عبر مضيق هرمز

صَعَّد نائب الرئيس الإيراني من لهجة التحذيرات الإيرانية بشأن التطورات الأمنية في منطقة الخليج، مؤكداً أن إيران “لن تسمح بمرور أي معدات عسكرية عبر مضيق هرمز؛ إذا كانت ستُستخدم ضدها”؛ في إشارة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالتحركات العسكرية الغربية والأمريكية في المنطقة.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن طهران تعتبر أي تحركات عسكرية تهدد أمنها القومي “عملاً استفزازياً”، مؤكداً أن القوات الإيرانية تراقب عن كثب حركة الملاحة والسفن العسكرية في الممر البحري الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل النفط والطاقة في العالم.

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية ملفات متعددة تشمل البرنامج النووي الإيراني والتحركات العسكرية في الخليج، إضافة إلى المخاوف المتزايدة من احتمالات حدوث مواجهة عسكرية محدودة قد تؤثر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبرى، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه مصدر قلق دولي واسع، خاصة للدول المستوردة للطاقة والأسواق العالمية التي تتأثر سريعاً بأي اضطرابات أمنية في الممر البحري.

وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها باستمرار التزامهم بحرية الملاحة في الخليج، فيما تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً للقطع البحرية والقوات العسكرية الدولية بهدف حماية خطوط التجارة وإمدادات الطاقة.