قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي
الرئيس السيسي: حصر وتوثيق أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد
سون هيونج مين يقود حملة كوريا الجنوبية في كأس العالم
لجنة مشتركة من 3 جهات لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة
مستقبل وطن: استعدادات التموين لعيد الأضحى تعكس جاهزية الدولة لحماية المواطن
رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. صور
نهاية أزمة حمو بيكا.. تسوية ودية تنهي أزمة اتهام مطرب المهرجانات بسرقة محتويات فيلا
تحديد جلسة لنظر المعارضة الاستئنافية للبلوجر بطة ضياء على حكم حبسها
سنطارد عناصر المقاومة.. جيش الإحتلال: استهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
انعقاد منتدى الأعمال المصري الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية
الألبوم الفرفوش.. أحمد سعد يطرح بوستر أحدث ألبوماته
مسؤولون باكستانيون: تقدم إيجابي في المفاوضات بين إيران وأمريكا بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النتائج مؤلمة.. محمد صلاح في بيان رسمي: ليفربول يجب أن يعود فريقًا يخشاه الجميع

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أثار النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، حالة واسعة من التفاعل بعد رسالته المؤثرة التي تحدث خلالها عن وضع ليفربول الحالي، مؤكدًا تمسكه بهوية الفريق ورغبته في عودة النادي إلى طريق البطولات من جديد.

وكان محمد صلاح أسدل الستار على مسيرة استمرت 9 مواسم بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

محمد صلاح: ليفربول يجب أن يعود فريقًا يخشاه الجميع

وأكد صلاح في تصريحاته أنه عاش جميع التحولات التي مر بها النادي، بداية من الشكوك وحتى الوصول إلى منصات التتويج، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على تحقيق النجاحات خلال السنوات الماضية.

واعترف قائد منتخب مصر بأن النتائج السلبية التي تعرض لها ليفربول هذا الموسم كانت مؤلمة للغاية، مؤكدًا أن جماهير النادي تستحق أداءً ونتائج أفضل بكثير مما ظهر به الفريق.

وشدد صلاح على ضرورة استعادة هوية ليفربول الهجومية التي اشتهر بها الفريق في السنوات الأخيرة، موضحًا أن النادي يجب أن يعود ليكون خصمًا تخشاه جميع الفرق، وليس مجرد فريق يحقق بعض الانتصارات المتفرقة.

وأضاف النجم المصري أن الحفاظ على هذه الهوية يجب أن يكون أمرًا أساسيًا داخل النادي، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى ليفربول عليه التأقلم مع أسلوب الفريق وطموحاته الكبيرة.

عبر صلاح عن ارتباطه الكبير بالنادي وجماهيره، موضحًا أن ليفربول سيظل دائمًا يحمل مكانة خاصة له ولعائلته، مع تمنياته باستمرار نجاح الفريق حتى بعد رحيله.

وأكد أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يمثل الحد الأدنى لطموحات النادي، مشددًا على أنه سيقاتل مع الفريق حتى النهاية من أجل تحقيق هذا الهدف.

نص بيان محمد صلاح

لقد شهد هذا النادي ينتقل من مرحلة الشكوك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى التتويج بالألقاب. الأمر تطلّب عملاً شاقًا، وكنت دائمًا أبذل كل ما أستطيع لمساعدة النادي على الوصول إلى تلك المكانة. ولا يوجد ما يجعلني أكثر فخرًا من ذلك.

انهيارنا وتعرضنا لهزيمة جديدة هذا الموسم كان مؤلمًا للغاية، وهذا ليس ما تستحقه جماهيرنا. أريد أن أرى ليفربول يعود مجددًا إلى فريق “الهيفي ميتال” الهجومي الذي تخشاه جميع الفرق، وأن يعود أيضًا إلى فريق يحصد البطولات. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها دائمًا.

هذا الأمر لا ينبغي أن يكون محل تفاوض، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتأقلم مع هذه الهوية.

الفوز ببعض المباريات بين الحين والآخر ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول، فجميع الفرق تستطيع تحقيق الانتصارات.

ليفربول سيظل دائمًا ناديًا يعني لي ولعائلتي الكثير، وأتمنى أن أراه ناجحًا حتى بعد رحيلي بوقت طويل.

وكما قلت دائمًا، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.

محمد صلاح صلاح بيان محمد صلاح ليفربول اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

كأس السوبر السعودي

الكويت تقترب من استضافة كأس السوبر السعودي 2026-2027

الزمالك

استاد الرعب .. الجماهير تتوافد لتشجيع الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

جماهير الزمالك

إسلام صادق: الزمالك في مهمة وطنية للحفاظ على هيبة الكرة المصرية أمام اتحاد العاصمة

بالصور

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

تأثير الصيف على الصحة الجنسية للرجال.. دراسة تكشف العلاقة

هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟

دراسة تثير القلق.. علاقة غير متوقعة بين تناول الأوميجا 3 والخرف

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد