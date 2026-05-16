النتائج مؤلمة.. محمد صلاح في بيان رسمي: ليفربول يجب أن يعود فريقًا يخشاه الجميع

أثار النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، حالة واسعة من التفاعل بعد رسالته المؤثرة التي تحدث خلالها عن وضع ليفربول الحالي، مؤكدًا تمسكه بهوية الفريق ورغبته في عودة النادي إلى طريق البطولات من جديد.

وكان محمد صلاح أسدل الستار على مسيرة استمرت 9 مواسم بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

محمد صلاح: ليفربول يجب أن يعود فريقًا يخشاه الجميع

وأكد صلاح في تصريحاته أنه عاش جميع التحولات التي مر بها النادي، بداية من الشكوك وحتى الوصول إلى منصات التتويج، مشيرًا إلى أنه بذل كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على تحقيق النجاحات خلال السنوات الماضية.

واعترف قائد منتخب مصر بأن النتائج السلبية التي تعرض لها ليفربول هذا الموسم كانت مؤلمة للغاية، مؤكدًا أن جماهير النادي تستحق أداءً ونتائج أفضل بكثير مما ظهر به الفريق.

وشدد صلاح على ضرورة استعادة هوية ليفربول الهجومية التي اشتهر بها الفريق في السنوات الأخيرة، موضحًا أن النادي يجب أن يعود ليكون خصمًا تخشاه جميع الفرق، وليس مجرد فريق يحقق بعض الانتصارات المتفرقة.

وأضاف النجم المصري أن الحفاظ على هذه الهوية يجب أن يكون أمرًا أساسيًا داخل النادي، مؤكدًا أن أي لاعب ينضم إلى ليفربول عليه التأقلم مع أسلوب الفريق وطموحاته الكبيرة.

عبر صلاح عن ارتباطه الكبير بالنادي وجماهيره، موضحًا أن ليفربول سيظل دائمًا يحمل مكانة خاصة له ولعائلته، مع تمنياته باستمرار نجاح الفريق حتى بعد رحيله.

وأكد أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يمثل الحد الأدنى لطموحات النادي، مشددًا على أنه سيقاتل مع الفريق حتى النهاية من أجل تحقيق هذا الهدف.

نص بيان محمد صلاح

لقد شهد هذا النادي ينتقل من مرحلة الشكوك إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى التتويج بالألقاب. الأمر تطلّب عملاً شاقًا، وكنت دائمًا أبذل كل ما أستطيع لمساعدة النادي على الوصول إلى تلك المكانة. ولا يوجد ما يجعلني أكثر فخرًا من ذلك.

انهيارنا وتعرضنا لهزيمة جديدة هذا الموسم كان مؤلمًا للغاية، وهذا ليس ما تستحقه جماهيرنا. أريد أن أرى ليفربول يعود مجددًا إلى فريق “الهيفي ميتال” الهجومي الذي تخشاه جميع الفرق، وأن يعود أيضًا إلى فريق يحصد البطولات. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها دائمًا.

هذا الأمر لا ينبغي أن يكون محل تفاوض، وكل من ينضم إلى هذا النادي يجب أن يتأقلم مع هذه الهوية.

الفوز ببعض المباريات بين الحين والآخر ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول، فجميع الفرق تستطيع تحقيق الانتصارات.

ليفربول سيظل دائمًا ناديًا يعني لي ولعائلتي الكثير، وأتمنى أن أراه ناجحًا حتى بعد رحيلي بوقت طويل.

وكما قلت دائمًا، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل هو الحد الأدنى، وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك.