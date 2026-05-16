الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد كاريك رسميًا

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن تجديد عقد مدربه مايكل كاريك، في خطوة تهدف إلى الإبقاء عليه لفترة أطول على رأس الجهاز الفني للفريق.

 

بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق نهائي مع كاريك لتحويل مهمته إلى عقد دائم، بعد النتائج الإيجابية التي حققها منذ توليه المسؤولية مطلع العام الجاري.

وكان كاريك قد تولى قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي روبن أموريم، ونجح في تحسين أداء ونتائج “الشياطين الحمر” بشكل ملحوظ، ما قاد الفريق إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير أن العقد الجديد سيكون لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم إضافي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وخلال فترة قيادته، حقق مانشستر يونايتد 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمتين فقط في الدوري، ليؤكد تحسن مستواه تحت إشرافه الفني.

ويستعد الفريق لخوض مباراته قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد، حيث يحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 65 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يأتي فورست في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
