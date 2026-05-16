لا رحيل.. جوارديولا يعلن قراره النهائي مع مانشستر سيتي

حسم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الجدل المثار حول مستقبله مع الفريق، في ظل الشائعات التي ربطته بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

جوارديولا يعلن قراره النهائي مع مانشستر سيتي

أكد جوارديولا في تصريحات صحفية أنه مستمر مع “السيتيزنز”، موضحًا أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، وأنه لا توجد أي نية لمغادرة النادي في الوقت الحالي.

وقال المدرب الإسباني في رده على أسئلة بشأن مستقبله: “الجميع يطرح عليّ هذا السؤال، والإجابة معروفة بالفعل”، في إشارة واضحة إلى استمراره مع الفريق.

وأضاف بشكل صريح: “سأكون هنا الموسم المقبل، لدي عقد ممتد، وسأواصل عملي بشكل طبيعي مع مانشستر سيتي”.

ويأتي هذا التصريح قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت، في مباراة يسعى خلالها السيتي لتحقيق لقب جديد يضاف إلى خزائنه.