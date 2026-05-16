رسميا.. ليفاندوفسكي يعلن رحيله من برشلونة ورسالة مؤثرة من فليك

أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني رحيله عن صفوف الفريق الكاتلوني.

جاء ذلك الإعلان من جانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026 وذلك عبر رسالة وداعية لجماهير النادي الكتالوني نشرها على حساباته الرسمية.

جاء قرار الرحيل من جانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي عن صفوف فريق برشلونة الإسباني بالتزامن مع نهاية العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 37 عاماً.

وقال ليفاندوفسكي في رسالة وداعية لجماهير برشلونة: أغادر وأنا أشعر بأن المهمة قد اكتملت.. كتالونيا هي مكاني المفضل على الأرض".

وحقق البولندي روبرت ليفانوسكي مهاجم برشلونة مع الفريق الكاتلوني 3 ألقاب في الدوري الإسباني (الليجا) خلال 4 مواسم.

فيما ودّع حساب نادي برشلونة الإسباني الرسمي اللاعب بعبارة: جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة.

وتشير التقارير إلى احتمال انتقال لريفانوسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني إلى الدوري الإيطالي وسط اهتمام من أندية مثل ميلان وإنتر ميلان

فيما قال الألماني هانز فليك مدرب برشلونة عبر تصريحات له: لقد خسرنا لاعبا عظيما لن يكون من السهل إيجاد بديل مثله.