توريد 17 ألف طن قمح خلال 24 ساعة في البحيرة

تواصل محافظة البحيرة تحقيق معدلات متصاعدة في توريد القمح المحلي لموسم 2026، وسط زيادة يومية ملحوظة في الكميات الموردة، وتوافد مستمر للسيارات المحملة بالقمح على الشون والصوامع ونقاط الاستلام بمختلف مراكز المحافظة، في مشهد يعكس وعي المزارعين وحرصهم على دعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى صباح اليوم السبت 16 مايو بلغ 222503 طنًا، بزيادة قدرها 17276 طنًا خلال 24 ساعة، مقارنة بإجمالي الكميات الموردة حتى صباح أمس، ما يعكس تصاعد معدلات التوريد بشكل يومي وانتظام المنظومة بكافة المواقع التخزينية.

وأوضحت محافظ البحيرة أن جميع مواقع الاستلام تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع استمرار المتابعة الميدانية وغرف العمليات على مدار الساعة لضمان انتظام أعمال التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يساهم في تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

كما أكدت أن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرةً إلى استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، من خلال تيسير إجراءات الفحص والوزن وسرعة صرف المستحقات، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد.