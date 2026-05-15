على مساحة 12150 مترا.. تسليم موقع إنشاء مجمع متكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، وبناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين .

قامت لجنة من الإدارة الاستراتيجية بمديرية الصحة بالبحيرة، برفقة المهندس يوسف مرزوق ممثل قطاع المشروعات بوزارة الصحة، والدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بالأمانة العامة للصحة النفسية، بتسليم موقع إنشاء مجمع الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية إفلاقة التابعة لمركز دمنهور، بحضور ممثلي الجهة المنفذة والاستشاري المختص.

تبلغ المساحة الإجمالية لمجمع الصحة النفسية المزمع إنشاؤه 12150 مترًا مربعًا، بعد تخصيص مساحة 4350 مترًا مربعًا لإنشاء مركز طب أسرة إفلاقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين بأعلى كفاءة.

يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار أعمال المرحلة الأولى لتطوير مبنى التكامل الصحي القديم بالموقع ذاته، تمهيدًا لدمج المبنيين في مجمع طبي متكامل يقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وفق أحدث المعايير الطبية.

وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم الأرض ونقل الإشراف الإداري والولاية على قطعة الأرض المقام عليها مستشفى تكامل إفلاقة سابقًا إلى الأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك بعد تدبير الاعتمادات المالية وإنهاء الإجراءات العالقة منذ فترات طويلة.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية تضع على رأس أولوياتها متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها والعمل على تذليل أية تحديات قد تواجهها، بما يحقق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.