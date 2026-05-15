البحيرة.. افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي دمنهور ووادي النطرون

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، اليوم، 3 مساجد جديدة بمركزي دمنهور ووادي النطرون .

تم اليوم افتتاح المسجد الكبير بقرية الشهداء بمنطقة الانطلاق، بمركز ومدينة وادي النطرون والمقام على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك بمشاركة واسعة من أهالي القرية، وضمن جهود المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لدعم إنشاء دور العبادة.

وعقب افتتاح المسجد تمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بحضور العشرات من أهالى القرية وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان " فضائل وبشائر العشر الأوائل من ذي الحجة".

وفي مركز دمنهور، تم افتتاح مسجد الرحمة بقرية منية بني موسى التابعة لقرية سنهور، والمقام على مساحة 412 مترًا مربعًا، حيث تم تنفيذه بالجهود الذاتية للأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ليكون إضافة جديدة لدعم الخدمات الدينية ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

كما شهدت قرية زاوية غزال بمركز دمنهور افتتاح مسجد الحدين بعزبة بسطرة، والمقام على مساحة 350 مترًا مربعًا، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إعمار بيوت الله بالمناطق الريفية وتوفير المناخ الملائم لأداء الشعائر الدينية.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرارها فى دعم جهود إنشاء وإحلال وتجديد المساجد بمختلف أنحاء المحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.