توريد 18 ألفا و422 طن قمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل تحقيق معدلات مرتفعة في توريد القمح هذا الموسم، من خلال المتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام بسهولة ويسر وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم توريد 18 ألفًا و422 طنًا من القمح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس 14 مايو 187 ألفًا و704 أطنان من الأقماح المحلية، بما يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد وتزايد إقبال المزارعين على تسليم المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

وأضافت أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم يبلغ نحو 321 ألف فدان بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة أن الدولة حريصة على تقديم كافة الحوافز المشجعة للمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب بقيمة تصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويشجع على زيادة كميات التوريد.

وشددت عازر على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنظومة التوريد، وتذليل أي معوقات أمام الموردين، مع الالتزام بسرعة صرف المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق الاستقرار الكامل لمنظومة التوريد بالمحافظة.