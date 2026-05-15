كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أخبار الزمالك.. مصير غامض وعرض فشنك ومكافآت خيالية قبل نهائي الكونفدرالية

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
يسري غازي

يستضيف مساء غد السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري فضائيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.
ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتشهد الآونة الأخيرة عديد الأحداث والإجراءات في صفوف الزمالك استعدادا لـ إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

مران أخير

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المران الأخير مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يضع معتمد جمال مدرب الزمالك الخطة والتشكيل الأمثل لعبور اتحاد العاصمة الجزائري والتتويج بالنجمة الثالثة في تاريخه.

مكافآت ضخمة

رصد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق مكافآت ضخمة لكل لاعب بلغت 150 ألف جنية حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

إختبار طبي 

يخضع في قادم الساعات عمر جابر قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإختبار طبي من أجل تحديد مصيره فى المشاركة من عدمه في المباراة النهائية وفي حاله لحاقه سيكون متواجد علي مقاعد البدلاء. 
فيما تأكد تواجد محمد السيد ضمن تشكيلة مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد إكتمال جاهزيته.
 

تطبيق زملكاوي

قررت إدارة نادي الزمالك الإتجاه نحو تطوير تطبيق زمالكاوي وإضافة مميزات أخري عليه لجمهور القلعة البيضاء وذلك بعد نجاحه وإنعاش خزينه النادي بـ 35 مليون جنية منذ الإعلان عنه.

عرض فشنك

كشفت تقارير إعلامية عن نفي نادي باناثينايكوس اليوناني إرسال عرض للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك في قادم الأيام.

وأكدت التقارير أن النادي اليوناني تلقي ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لضم البرازيلي خوان بيزيرا ولم يتم النظر إليه من الأساس حتي هذه اللحظة.

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

بين تايوان وإيران والتجارة.. ماذا حدث خلف الكواليس في لقاء ترامب وشي في الصين؟

جيهان زكي في كازان.. حضور مصري فاعل يعزز الدبلوماسية الثقافية ويفتح آفاق التعاون الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في المنوفية.. متابعات ميدانية وتعامل فوري مع المعوقات.. وتجهيز 413 لجنة لاستقبال 90 ألف طالب

أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري

لوك مختلف.. بسنت شوقي تستعرض رشاقتها برفقة محمد فراج

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

