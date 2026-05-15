رياضة

نهائي الكونفدرالية.. الزمالك بـ الزي التقليدي واتحاد العاصمة بـ الأحمر والإسود

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية، عن الزي الذي سيخوض به نادي الزمالك مواجهة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وسيرتدي الزمالك الزي التقليدي بالكامل، بالقميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما يظهر حارس مرمى الفريق بالزي الأصفر

وعلى الجانب الآخر، يخوض اتحاد العاصمة اللقاء بالقميص الأحمر والأسود مع الشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الزي البنفسجي.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية، حيث يسعى الفارس الأبيض لمواصلة عروضه القوية والتتويج باللقب القاري، بعدما نجح في تجاوز عدة مواجهات صعبة خلال مشواره بالبطولة، وسط دعم جماهيري كبير وثقة في قدرة اللاعبين على حصد الكأس.

ويخوض مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مرانه الأساسي لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء غد السبت في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف مساء غد السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري فضائيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.
ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي الدفع بتشكيل هجومي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري على النحو التالي: 

حراسة المرمى: 

المهدي سليمان 

خط الدفاع: 

أحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط: 

محمد شحاتة وعبد الله السعيد ومحمد إسماعيل 

خط الهجوم:

ناصر منسي وعدي الدباغ والبرازيلي خوان بيزيرا أو شيكو بانزا

غيابات الزمالك في إياب اتحاد العاصمة

ويغيب عن الزمالك أمام اتحاد العاصمة كل من:

المغربي محمود بنتايج بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب

عمرو ناصر بسبب عدم الجاهزية الفنية فى ظل التأهيل من الإصابة

أحمد حسام لعدم الجاهزية الفنية

محمد صبحي ومحمود الشناوي وسيف فاروق جعفر وآرون أوشينج لأسباب فنية

أحمد حمدي للتجميد على خلفية عدم التجديد للفريق.
 

