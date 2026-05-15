خالد الغندور : لو الأهلي والزمالك مش هيلعبوا في أسيوط يبقى دوري أي كلام

علق خالد الغندور على الجدل الخاص بملاعب الأندية الصاعدة للدوري الممتاز، مؤكدًا أهمية إقامة المباريات في المحافظات المختلفة من أجل الجماهير وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية:«ألف مليون مبروك لمحافظة أسيوط الصعود، وكده ماتشات الدوري في أسيوط بإذن الله، وألف مبروك لنادي القناة بالإسماعيلية، وأتمنى كل الفرق تروح تلعب هناك في أسيوط والإسماعيلية، وألف مبروك لأبو قير للأسمدة والإسكندرية، ومافيش مشاكل في اللعب في الإسكندرية».

وأضاف في التعليقات موضحًا وجهة نظره:

«أنا بتكلم إن الكرة للجماهير، ولما نادي من أسيوط يصعد يبقى جماهير أسيوط عايزة تشوف الأهلي والزمالك عندهم، ونفس القصة في الإسماعيلية».

وتابع الغندور: «لو الكهربا والإسماعيلي والقناة موجودين في الدوري، يبقى كده الأهلي مش هيروح الإسماعيلية خالص، ومعاهم المصري، يبقى ده اسمه دوري ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لو قالوا بلاش الأهلي والزمالك يلعبوا في أسيوط، وكده كده الأهلي والزمالك مش بيلعبوا مع طلائع الجيش وإنبي والحرس على ملعبهم، يبقى ده اسمه دوري أي كلام وهزار، وكده بيراميدز بيتظلم.. وفي النهاية لو عايزين دوري عادل يبقى على الكل».