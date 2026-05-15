قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-5-2026
حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 15 مايو 2026
عشر ذي الحجة أعظم أيام العام .. فضلها وطرق اغتنامها بالطاعات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من أبيدوس لـ أوروبا.. مصر تقترب من التحول إلى مركز عالمي لتصدير الكهرباء
أسعار الخراف بسوق البشارية بأسوان تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألفًا
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15 مايو.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: ندعم كل إجراءات الكويت لصون أمنها ومقدراتها
الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية
الرئيس الصيني: يتعين على بكين وواشنطن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها
بدءا من اليوم.. خصومات استثنائية (50%) على مونوريل شرق النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. غطاء سحابي يغطي مصر وتقلبات ربيعية

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا من خرائط الطقس اليوم، تشير إلى أن أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تشهد خلال ساعات اليوم أجواءً ربيعية ممتعة، مع ظهور غطاء سحابي يساعد على حجب أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

تقلبات ربيعية اليوم

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هذه الأجواء طبيعة تجسد فصل الربيع المعروف بتقلباته الجوية السريعة؛ فبعد الأجواء شديدة الحرارة التي شهدتها مختلف الأنحاء أمس، نستقبل اليوم تحسن نسبى فى درجات الحرارة   على شمال البلاد. 

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة، محذرة من تقلبات تشمل نشاطاً للرياح واضطراباً في حركة الملاحة البحرية.

الطقس اليوم في مصر

وكشفت الهيئة أن الطقس اليوم على البلاد سوف تشهد طقساً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلاً على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فتشهد اضطراب الملاحة البحرية، حيث حذرت الهيئة من اضطراب في الملاحة على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، ويرتفع الموج ليصل إلى (2 إلى 3) أمتار.

رياح محملة بالاتربة 

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح مثيرة للأتربة، حيث توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط الشبورة المائية، تكونت شبورة مائية صباحية (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة، تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة، قد يصحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 18.

السواحل الشمالية: العظمى 25، الصغرى 17.

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 25.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية للخرائط الجوية.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

البيض البودرة

منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعات لم تعد للتعليم فقط بل لإنتاج أفكار قابلة للتطبيق الصناعي

وزير الخارجية

وزير الخارجية ونظيره الجزائري يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

ترامب

ترامب يغادر الصين بعد زيارة رسمية استمرت لمدة يومين

بالصور

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد