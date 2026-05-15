كأس العالم 2026 على صفيح ساخن.. أزمة إيران تهدد المجموعة السابعة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتصر الرفاعي

تعيش بعثة منتخب إيران حالة من الترقب والغموض قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 في ظل تصاعد المخاوف بشأن تعقيدات الحصول على التأشيرات الأمريكية بسبب القيود المرتبطة بالعقوبات والاعتبارات الأمنية.

مجموعة إيران في كأس العالم 

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة وأكثرها إثارة للاهتمام.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في المونديال بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو المقبل في مدينة لوس أنجلوس، ثم يلتقي منتخب بلجيكا يوم 21 يونيو على الملعب نفسه، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل يوم 26 يونيو.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وتحديدا ميدان الثورة وداعا جماهيريا كبيرا للمنتخب قبل السفر وسط أجواء حماسية امتزجت بحالة من القلق داخل الشارع الرياضي الإيراني خوفا من احتمالية منع بعض أفراد البعثة من دخول الولايات المتحدة.

وتتمثل الأزمة الرئيسية في إمكانية تعثر حصول بعض اللاعبين أو أعضاء الجهازين الفني والإداري على التأشيرات خاصة من سبق لهم أداء الخدمة العسكرية أو ارتبطت أسماؤهم بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة كـ«منظمة إرهابية»، ما قد يؤثر على جاهزية المنتخب للمشاركة الكاملة في البطولة.

وزادت حالة القلق داخل إيران بعد الواقعة السابقة التي شهدت منع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من دخول كندا لأسباب مشابهة وهو ما أثار مخاوف من تكرار السيناريو خلال منافسات كأس العالم المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون أنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي ضمانات رسمية بشأن تسهيلات التأشيرات بينما أشاروا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعهد بالتدخل والعمل على إيجاد حلول تضمن مشاركة المنتخب الإيراني بصورة طبيعية.

ورغم حالة الجدل، يواصل المنتخب الإيراني استعداداته الفنية للمونديال حيث يدخل معسكرا تدريبيا في تركيا الأسبوع المقبل يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة منتخب غامبيا يوم 29 مايو الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة في نسخة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

