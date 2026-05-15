امتحانات الثانوية العامة 2026.. تجميع اللجان لتقليل الغش وتعزيز التأمين

كشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، عن أبرز ملامح خطة وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2026، موضحًا أن الوزارة بدأت في تطبيق إجراءات جديدة تستهدف الحد من ظاهرة الغش وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

إعادة توزيع اللجان داخل تجمعات تعليمية

وأوضح “عبد الكريم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الوزارة قررت تعديل نظام توزيع لجان الامتحانات، بحيث يتم الانتقال من انتشار اللجان بشكل واسع داخل الإدارات التعليمية إلى تجميعها داخل عدد أكبر من المدارس المحددة، بما يتيح سهولة أكبر في عمليات التأمين والمتابعة.

تعزيز التأمين والسيطرة على محيط الامتحانات

وأشار إلى أن فكرة التجمعات تهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية داخل اللجان، حيث يصبح التواصل أسرع وأكثر فاعلية، مما يساهم في إحكام السيطرة على محيط الامتحانات والحد من أي محاولات غش.

تخفيض عدد اللجان رغم زيادة أعداد الطلاب

وأضاف أن الوزارة أنشأت نحو 613 تجمعًا امتحانيًا موزعة على 2032 لجنة، رغم زيادة عدد الطلاب هذا العام بنحو 100 ألف طالب، موضحًا أن عدد اللجان انخفض بأكثر من 120 لجنة مقارنة بالعام الماضي.

هدف الاستراتيجية: تقليل فرص الغش

وأكد أن تقليل عدد اللجان وتجميع الطلاب في أماكن محدودة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتضييق نطاق أي محاولات غش، إلى جانب زيادة أعداد المشاركين في عمليات التأمين والمراقبة.

خلفية عن تطوير منظومة الامتحانات

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد طرحت خلال العام الماضي مقترحات لعقد الامتحانات داخل الجامعات كجزء من خطة لتوسيع نطاق السيطرة وتقليل الفوضى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يظل دائمًا هو ضبط العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.