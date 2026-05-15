أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026

شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر اهتماما واسعا خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان الشركة المصرية للاتصالات تطبيق زيادات جديدة على أسعار باقات الإنترنت المنزلي، ما دفع قطاعا كبيرا من المستخدمين إلى البحث عن الأسعار المحدثة للباقات، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في الدراسة والعمل والترفيه والتواصل اليومي.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

وتأتي هذه الزيادات ضمن المتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات والإنترنت في السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الباقات التي تقدمها شركة WE بمختلف السرعات والسعات.

كما تصدرت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت محركات البحث، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، في إطار خطة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

أجرت شركات الإنترنت الأرضي العاملة في السوق تعديلات جديدة على هيكل الباقات، شملت إعادة تنظيم الشرائح وإلغاء بعض العروض، بما يتماشى مع ارتفاع معدلات استهلاك الإنترنت وزيادة تكاليف التشغيل، إلى جانب التوسع في خدمات البيانات لمواكبة الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الاستخدامات اليومية والبث الرقمي والخدمات الإلكترونية.

إعادة هيكلة الباقات المتوسطة

تضمنت التعديلات إلغاء باقة 140 جيجابايت، التي كان يبلغ سعرها نحو 210 جنيهات شهريا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة الباقات المتوسطة.

وفي المقابل، أصبحت باقة 150 جيجابايت، بسعر 260 جنيها شهريا قبل الضريبة، هي أقل باقة متاحة حاليا ضمن النظام الجديد، مع استمرار طرح باقات أخرى بسعات وأسعار متنوعة لتلبية احتياجات المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات أوسع يشهدها قطاع الإنترنت الأرضي في مصر، تهدف إلى إعادة ضبط الأسعار والسعات بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في معدلات استهلاك خدمات الإنترنت.

أسعار كروت الشحن الحالية

جاءت أسعار كروت الشحن «الفكة» على النحو التالي:

كارت فئة 13 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 9.1 جنيه.

كارت فئة 16.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 11.55 جنيه.

كارت فئة 19.5 جنيه يمنح رصيدا بقيمة 13.65 جنيه.

كارت فئة 26 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 18.2 جنيه.

كارت فئة 38 جنيها يمنح رصيدا بقيمة 26.6 جنيه.

بدأ تطبيق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي اعتبارا من الأربعاء 6 مايو 2026، وجاءت كالتالي:

باقة 150 جيجابايت: 287.28 جنيه.

باقة 200 جيجابايت: 396.72 جنيه.

باقة 250 جيجابايت: 492.48 جنيه.

باقة 400 جيجابايت: 779.76 جنيه.

باقة 600 جيجابايت: 1020 جنيها.

باقات جديدة للإنترنت والمحمول

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإطلاق باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، دعما لخطط الشمول الرقمي وتوفير خيارات أكثر تنوعا للمستخدمين.

وبدءا من اليوم، تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها، بدلا من أقل باقة سابقة التي كانت تقدر بنحو 210 جنيهات.

كما شملت القرارات توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، مقارنة بأقل باقة سابقة كانت تطرح بسعر 13 جنيها، بهدف تقديم حلول اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

ومن بين القرارات الجديدة، إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، دعما لخدمات التعليم والتحول الرقمي.

لا زيادة في أسعار كروت الشحن

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن قرار زيادة أسعار بعض خدمات الاتصالات لا يشمل أسعار كروت شحن الرصيد، أو أسعار دقائق المكالمات الثابتة والمحمولة، بالإضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية، والتي ستظل دون أي زيادات.