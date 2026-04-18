الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نصف مليار مستخدم إنترنت في خطر ومعرضون للاختراق .. ما القصة؟

اختراق
أحمد أيمن

أثار نظام تقني يُعرف باسم Weeblock جدلًا واسعًا، بعد تقارير كشفت عن قدرته على تتبع أنشطة المستخدمين على الإنترنت بشكل دقيق، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بالخصوصية الرقمية وطرق جمع البيانات.

وكشفت تقارير استقصائية حديثة صادرة عن مختبر سيتيزن لاب (Citizen Lab) الكندي، بالتعاون مع منصات صحفية أمريكية مثل "ميديا 404" وفوربس، عن خطورة النظام الجديد على أكثر من 500 مليون مستخدم.

ما هو نظام ويبلوك؟

يعتمد نظام ويبلوك على تقنيات متقدمة تسمح له بمراقبة سلوك المستخدمين أثناء تصفحهم المواقع المختلفة دون الحاجة إلى أدوات تقليدية مثل ملفات تعريف الارتباط (Cookies). 

وبدلًا من ذلك، يستخدم أساليب أكثر تعقيدًا تعتمد على تحليل بصمة الجهاز، مثل نوع المتصفح، ونظام التشغيل، ودقة الشاشة، وغيرها من التفاصيل التي تتيح تمييز المستخدمين حتى مع تغيير إعداداتهم أو استخدامهم لوضع التصفح الخفي.

وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى هذه التقنيات لتعزيز استهداف الإعلانات وتحسين تجربة المستخدم، إلا أن استخدامها يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية، خاصة في ظل غياب الشفافية حول كيفية جمع هذه البيانات أو الجهات التي يمكن أن تصل إليها. 

كما يخشى خبراء من إمكانية استغلال هذه الأنظمة في مجالات أكثر حساسية، مثل المراقبة أو التجسس.

ما خطورة نظام ويبلوك؟

تكمن خطورة هذا النوع من التتبع في صعوبة اكتشافه أو تعطيله، إذ يمكن أن يعمل في الخلفية دون علم المستخدم، ما يمنح الشركات أو الجهات التي تستخدمه قدرة كبيرة على بناء ملفات تعريف دقيقة عن الأفراد، تشمل اهتماماتهم وسلوكهم الشرائي وحتى أنماط استخدامهم اليومية.

في المقابل، يحاول مطورو المتصفحات وشركات التكنولوجيا الكبرى التصدي لمثل هذه الأساليب، عبر تطوير أدوات تمنع التتبع غير المرغوب فيه وتعزز حماية الخصوصية، مثل تقليل إمكانية الوصول إلى معلومات الجهاز أو إخفاء بعض البيانات التي تُستخدم في إنشاء “البصمة الرقمية”.

ويرى مختصون أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة ملحّة في ظل تطور أدوات التتبع، حيث يُنصح المستخدمون باتخاذ خطوات إضافية لحماية بياناتهم، مثل استخدام متصفحات تركّز على الخصوصية، وتفعيل أدوات الحماية، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة دون داعٍ.

وبحسب الخبراء، فإن التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية خصوصية الأفراد أصبح تحديًا مستمرًا، مع تزايد الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة تنظم استخدام البيانات وتضمن عدم إساءة استغلالها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد