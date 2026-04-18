خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن ترتيب الزمالك قاريا

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن نادي الزمالك يحتل حاليًا المركز الخامس في تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية خلال آخر 5 سنوات، برصيد 49 نقطة.

وأوضح العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك" أن تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لن يغير من ترتيبه في التصنيف، حيث سيبقى في المركز الخامس رغم إضافة اللقب إلى سجله القاري.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.