قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البطاطس.

سلطة البطاطس:





المكونات:



حبتان من البطاطا.

بصلة حمراء.

قرن فلفل حار.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من البقدونس او الشبت

رشة ملح و فلفل أسود.

ملعقتان من الساور كريم





طريقة التحضير لعمل سلطة البطاطس:





قطّعي كمية من البطاطس إلى مكعبات صغيرة، واسلقي إلى أن تنضج ثمّ أفرغيها في طبق كي تبرد جيداً. افرمي البصل فرماً ناعماً، وضعي معه الفلفل الأخضر بعد فرمه أيضاً والبقدونس، واخلطيهم جميعاً مع البطاطس. أضيفي المايونيز، والخل، والسور كريم، والقليل من الملح، والفلفل الأسود إلى الخليط. انثري مفروم البقدونس على سطح الطبق.