قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة البطاطس.
سلطة البطاطس:
المكونات:
حبتان من البطاطا.
بصلة حمراء.
قرن فلفل حار.
ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
ملعقة صغيرة من الخل.
رشة من البقدونس او الشبت
رشة ملح و فلفل أسود.
ملعقتان من الساور كريم
طريقة التحضير لعمل سلطة البطاطس:
قطّعي كمية من البطاطس إلى مكعبات صغيرة، واسلقي إلى أن تنضج ثمّ أفرغيها في طبق كي تبرد جيداً. افرمي البصل فرماً ناعماً، وضعي معه الفلفل الأخضر بعد فرمه أيضاً والبقدونس، واخلطيهم جميعاً مع البطاطس. أضيفي المايونيز، والخل، والسور كريم، والقليل من الملح، والفلفل الأسود إلى الخليط. انثري مفروم البقدونس على سطح الطبق.