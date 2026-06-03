قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل..





المكونات

اللحم : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

- البصل : 4 حبات (كبير الحجم، مقطع شرائح)

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- صلصة الصويا : ربع كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (طازجة / مفرومة)

- الماء : نصف كوب

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة



طريقة التحضير

1. على نار متوسطة سخني نصف كمية الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويُصبح لونه بنيا ثم ارفعيه من على النار واتركيها جانبًا.



2. في مقلاة أخرى سخني باقي الزيت ثم شوّحي اللحم حتى يُصبح لونه بنيًّا.



3. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي البهارات المشكلة والقرفة وورق الغار وقلبي لمدة دقيقة.



4. أضيفي صوص الصويا والماء والملح والفلفل الأسود، وقلبي ثم اتركيها حتى تغلي مع التقليب المستمر، وأضيفي البصل المشوّح، وقلبي لمدة 3 دقائق.



5. سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ضعي اللحم مع الصوص الخاص به في الطاجن وغطيها بورق فويل، ثم ضعي الطاجن في الفرن لمدة 60 دقيقة.



6. إذا جفت السوائل في منتصف طهي اللحم يمكنكِ إضافة القليل من الماء.



7. ضعي اللحم في أطباق التقديم وزينيها بالكزبرة الطازجة، قدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية أو المخبوزة.