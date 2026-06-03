قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن.
طريقة عمل صينية الكفتة بالجبنة
المقادير:
فليفلة خضراء مقطّعة أنصاف – 4
صلصة طماطم – كوبان
جبن موتزاريلا مبشور – كوبان
زيت زيتون – بحسب الحاجة
لتحضير الكفتة:
قرفة – ملعقة صغيرة
كمون – ملعقة صغيرة
ملح– ملعقة صغيرة
بابريكا – ملعة صغيرة
لحم مفروم – كيلوغرام
بصل مفروم فرماً ناعماً – 1
بقدونس مفروم – 3 ملاعق كبيرة
الطريقة:
1- سخَّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
2- في وعاء آخر، ضعي اللحم مع البصل المفروم والبقدونس.
3- أضيفي القرفة والكمون والملح والبابريكا واعجني حتى تتجانس المكونات.
4- وزّعي نصف كمية صلصة الطماطم في قعر صينية.
5- صفّي حبات الفليفلة الخضراء في الصينية.
6- بواسطة فرشاة، إدهني كلّ حبة فليفلة من الداخل بزيت الزيتون.
7- إملئي كلّ قطعة فليفلة بخليط اللحم.
8- أسكبي الكمية المتبقية من الصلصة فوق الفليفلة.
9- وزّعي على كلّ حبة فليفلة القليل من جبن الموزاريلا.
10- أدخلي الصينية إلى الفرن لـ35 دقيقة أو حتى تنضج الكفتة والفليفلة ويذوب الجبن.