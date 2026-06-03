قدم الشيف تامر فتحي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل صينية الكفتة بالجبن.



طريقة عمل صينية الكفتة بالجبنة



المقادير:



فليفلة خضراء مقطّعة أنصاف – 4



صلصة طماطم – كوبان



جبن موتزاريلا مبشور – كوبان



زيت زيتون – بحسب الحاجة



لتحضير الكفتة:



قرفة – ملعقة صغيرة



كمون – ملعقة صغيرة



ملح– ملعقة صغيرة



بابريكا – ملعة صغيرة



لحم مفروم – كيلوغرام



بصل مفروم فرماً ناعماً – 1



بقدونس مفروم – 3 ملاعق كبيرة





الطريقة:



1- سخَّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2- في وعاء آخر، ضعي اللحم مع البصل المفروم والبقدونس.

3- أضيفي القرفة والكمون والملح والبابريكا واعجني حتى تتجانس المكونات.

4- وزّعي نصف كمية صلصة الطماطم في قعر صينية.

5- صفّي حبات الفليفلة الخضراء في الصينية.

6- بواسطة فرشاة، إدهني كلّ حبة فليفلة من الداخل بزيت الزيتون.

7- إملئي كلّ قطعة فليفلة بخليط اللحم.

8- أسكبي الكمية المتبقية من الصلصة فوق الفليفلة.

9- وزّعي على كلّ حبة فليفلة القليل من جبن الموزاريلا.

10- أدخلي الصينية إلى الفرن لـ35 دقيقة أو حتى تنضج الكفتة والفليفلة ويذوب الجبن.