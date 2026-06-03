طريقة عمل بيتزا بدقيق الحبة الكاملة .. عجينة هشة وصوص إيطالي مميز

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية، وتُعد بيتزا بدقيق الحبة الكاملة من أفضل الخيارات الصحية التي يمكن تقديمها للأسرة.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة سهلة لتحضير بيتزا بدقيق القمح الكامل بعجينة طرية وصوص إيطالي غني بالنكهة، مع إمكانية إعدادها بحشوة الجبن أو البيبروني حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

مقادير عجينة بيتزا الحبة الكاملة:

3 أكواب دقيق الحبة الكاملة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

ـ في وعاء عميق، تخلط الخميرة مع السكر والماء الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

ـ يضاف زيت الزيتون والملح ثم دقيق الحبة الكاملة تدريجياً مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً حتى يتضاعف حجمها.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

مقادير صوص البيتزا الإيطالي:

4 حبات طماطم أو كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زعتر جاف (أوريجانو).

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

طريقة تحضير صوص البيتزا:

ـ يسخن زيت الزيتون في قدر على النار، ثم يضاف الثوم ويقلب حتى تفوح رائحته.

ـ تضاف الطماطم وصلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك، ثم يضاف الزعتر والملح والفلفل الأسود، وتترك الصلصة حتى تبرد قبل الاستخدام.

طريقة تشكيل وخبز البيتزا:

ـ بعد تخمر العجينة، تقسم إلى كرات متساوية وتفرد حسب حجم الصينية.

ـ توضع في صواني مدهونة بالقليل من الزيت، ثم تثقب بالشوكة وتوزع فوقها صلصة الطماطم.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

طريقة تحضير بيتزا الجبن:

ـ تغطى العجينة بخليط من جبن الموتزاريلا فقط.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

طريقة تحضير بيتزا البيبروني:

ـ توزع طبقة من جبن الموتزاريلا، ثم تضاف شرائح البيبروني.

ـ تخبز البيتزا في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تكتسب الجبنة لوناً ذهبياً وتصبح العجينة ناضجة.

طريقة عمل عجينة بيتزا بدقيق الحبة الكاملة

فوائد بيتزا الحبة الكاملة

وتتميز بيتزا القمح الكامل باحتوائها على نسبة أعلى من الألياف الغذائية مقارنة بالبيتزا التقليدية، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي وتوفر قيمة غذائية أكبر، خاصة عند استخدام مكونات طازجة وصحية في الحشوات.