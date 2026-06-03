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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟
ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟
إبراهيم الهواري

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيه أحد مسؤولي التعليم بمحافظة القليوبية أثناء حديثه مع ولية أمر تلميذ، في واقعة دفعت العديد من المتابعين للمطالبة بالتحقيق في ملابساتها والكشف عن حقيقة ما دار بين الطرفين.

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

تفاصيل واقعة مدير التعليم الاعدادي بالقليوبية 

بدأت تفاصيل الواقعة مع تداول مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حيث ظهر خلاله في حوار مع سيدة تبين لاحقًا أنها ولية أمر لأحد التلاميذ.

ذنبي ايه انك حلوة 

وخلال الفيديو المتداول، بدت ولية الأمر وهي تعاتب المسؤول التعليمي بشأن بعض العبارات التي صدرت عنه، قائلة: "أنت بتقول تعاليلي البيت"، ليرد المسؤول موضحًا: "أنا بقول بدل ما تقعدي في فندق، أنا عندي بيت دورين في الأرياف، تعالي اقعدي فيه يومين تلاتة.. ده اللي في نيتي".

كما تضمن الفيديو المتداول عبارات أخرى أثارت استياء عدد كبير من المتابعين، حيث ظهر المسؤول التعليمي وهو يخاطب ولية الأمر قائلًا: "ذنبي أنك حلوة وشديتيني وعينيكي بتوديني في حتة تانية"، كما تضمن الحديث عبارات أخرى أثارت حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي.

غضب على السوشيال ميديا 

ومع انتشار المقطع على نطاق واسع، تصاعدت ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث طالب العديد منهم بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الواقعة، والتحقق من سياق الحديث الكامل الذي دار بين المسؤول التعليمي وولية الأمر، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت ما ورد بالمقطع المتداول.

مسئول
ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

الواقعة المتداولة “قديمة”

وفي أعقاب حالة الجدل التي صاحبت انتشار الفيديو، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الفيديو المتداول يعود إلى واقعة ليست حديثة كما يعتقد البعض، وأن المديرية تعاملت معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر أن المسؤول التعليمي الذي ظهر في الفيديو تمت إحالته بالفعل إلى التحقيق فور رصد الواقعة، كما تم استبعاده من موقعه الوظيفي لحين انتهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

السيدة صورتها بساعة ذكية 

وأضاف المصدر أن الفيديو المتداول جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية "Smart Watch"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة داخل المديرية باشرت فحص الواقعة فور وصولها إليها، واتخذت الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل.

كما أوضح أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت قد توجهت إلى المسؤول المختص في إطار سعيها لنقل نجلها من مدرسة إلى أخرى، مؤكدًا أنه عقب الاطلاع على كافة تفاصيل الواقعة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية.

قرارا رسميا: إقالة المسئول من منصبه

وفي السياق ذاته، أصدر أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، مجموعة من القرارات الحاسمة بشأن الواقعة بعد فحص ملابسات الفيديو المتداول.

وشملت القرارات إقالة "خ.ب" مدير التعليم الإعدادي بالمديرية من منصبه، ونقله خارج ديوان المديرية إلى إحدى الإدارات التعليمية للعمل بوظيفته على الكادر، مع عدم توليه أي منصب قيادي خلال الفترة المقبلة.

إخطار النيابة واستكمال التحقيقات

كما تقرر إيقاف المسؤول عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إخطار النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها.

وجدد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية التأكيد على أن الواقعة خضعت للفحص والتحقيق فور اكتشافها، وأن المسؤول الذي ظهر في الفيديو لم يعد يشغل موقعه القيادي بعد صدور قرارات الاستبعاد والنقل، مؤكدًا التزام المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي تجاوزات يتم رصدها داخل قطاع التعليم.

واقعة مدير التعليم الاعدادي بالقليوبية محافظة القليوبية أشرف محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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