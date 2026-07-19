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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يتوقع: إسبانيا بطلة العالم.. وميسي لن يسجل في النهائي

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توقعاته لنهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، مساء اليوم، مرجحًا تتويج المنتخب الإسباني باللقب.

وكتب الغندور عبر حسابه: “توقعاتي فوز إسبانيا بكأس العالم، وعدم قدرة ميسي على إحراز هدف في مباراة اليوم.. والله أعلم.”

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، وسط حالة من الانقسام في التوقعات حول هوية بطل النسخة الحالية، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة بين المنتخبين.


يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مساء اليوم، الأحد، في العاشرة مساءً، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، لتحديد بطل كأس العالم.

وكان منتخب إسبانيا قد حجز مكانه في نهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد فرنسا بثنائية نظيفة.

 

مواجهة إنجلترا

وشهد تشكيل الأرجنتين السابق ضد إنجلترا تغييراً واحداً، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على جوليانو سيميوني، لاعب أتلتيكو مدريد، بدلاً من رودريجو دي بول، لاعب إنتر ميامي، بينما يقود ليونيل ميسي فريقه اليوم في خط الهجوم.

وصعد منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم، بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-1. 

الإعلامي خالد الغندور لنهائي كأس العالم 2026 والأرجنتين إسبانيا إنجلترا المدرب ليونيل سكالوني

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