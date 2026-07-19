مبابي وميسي على رأس التشكيل الأفضل في كأس العالم 2026

تصدر مبابي وليونيل ميسي تشكيل الأفضل في كأس العالم 2026 قبل مباراة النهائي المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين الليلة.

واختارت صحيفة ESPN الإسبانية ، مبابي وميسي للتواجد على رأس تشكيل الأفضل في مونديال 2026 بعد تصدرهم قائمة هدافي البطولة

وشهد التشكيل تواجد لاعب واحد فقط من منتخب إنجلترا وهو بيلينجهام بعد أدائه المميز في البطولة وتسجيله 7 أهداف ليصبح لاعب خط الوسط الوحيد في التاريخ يسجل هذا العدد في بطولة واحدة.

وجاء تشكيل الأفضل في كأس العالم 2026 كالتالي :

حراسة المرمى: سيمون" إسبانيا "

خط الدفاع : مارتينيز" الأرجنتين" - كوبارسي " إسبانيا " - روميرو" الأرجنتين" - أوباميكانو " فرنسا"

خط الوسط : رودري "إسبانيا" - أولمو"إسبانيا"- بيلينجهام "إنجلترا" - أوليسيه " فرنسا"

الهجوم : مبابي - ميسي

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، اليوم الأحد في العاشرة مساء على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية.