35 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع في مباراة إسبانيا والأرجنتين بنهائي كأس العالم

مرت 35 دقيقة من مباراة الأرجنتين و إسبانيا ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026.

وشهدت بداية المباراة فرصة حقيقة للمنتخب الإسباني، والتي كاد آن يحرز هدف التقدم عن طريق لامين يامال قبل أن يخرجها دفاع الأرجنتين.

جاءت فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يخرجها الحارس أوناي سيمون قبل ميسي.

تشكل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيميرك لابورت- مارك كوكوريا.

وسط الميدان: رودري- فابيان رويز- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- أليكس باينا- ميكيل أويارزابال.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاجليافيكو.

خط الوسط: دي بول، جونزاليس، إنزو فرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.