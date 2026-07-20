لليوم الثاني على التوالي.. رفع 2700 طن لمخلفات الهدم والبناء بنفق المنشية في الهرم

نجحت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، في إزالة ورفع كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء "الرتش" بنفق المنشية التابع لحي الهرم لليوم الثاني على للتوالي، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة، المستمرة لتطوير الشوارع والمحاور الرئيسية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشهدت الأعمال متابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبالتنسيق مع اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، للتأكد من سير العمل بكفاءة وسرعة عالية.

وأسفرت الحملة المكبرة عن رفع 2700 طن من مخلفات الرتش خلال يومين، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وشملت، 2 لودر حديث لرفع وتجميع المخلفات، و10 سيارات نقل كبيرة (تريلا) مخصصة لنقل التراكمات إلى المقالب العمومية.

وذلك للقضاء تماماً على أي مظاهر للتلوث أو تراكم المخلفات، وإعادة فتح الطريق كاملاً أمام حركة السيارات بالشكل الذي يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.