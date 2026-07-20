محافظ الجيزة يتابع تنفيذ قافلة طبية مجانية بمنشأة القناطر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة في تنفيذ القوافل الطبية المجانية.

وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وضمان حصولهم على خدمات طبية متكاملة.

ونفذت مديرية الشئون الصحية، بالتعاون مع مركز ومدينة منشأة القناطر، قافلة طبية شاملة بمركز الرعاية الصحية بكفر أبو الحديد، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بقطاع شرق بنكلا والوحدة المحلية بوردان، حيث ضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المترددين.

وأكد محافظ الجيزة أن توفير الخدمات الصحية للمواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة، لافتًا إلى أن القوافل الطبية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الرعاية الصحية بالمجان، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجّه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة الاستمرار في تنفيذ القوافل الطبية والتوسع في تغطية القرى والمناطق النائية، مع تعزيز الخدمات العلاجية والتوعوية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية للمواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

وأوضح المحافظ أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة على مدار اليوم 785 مواطنًا، بما يعكس أهمية تلك القوافل في تلبية احتياجات الأهالي وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.