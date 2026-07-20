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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الأقصر تشهد توزيع سماعات طبية على ذوي الهمم بالقرى الأكثر احتياجاً

محافظة الأقصر تشهد توزيع سماعات طبية على ذوي الهمم بالقرى الأكثر احتياجاً
محافظة الأقصر تشهد توزيع سماعات طبية على ذوي الهمم بالقرى الأكثر احتياجاً
شمس يونس

 شهدت محافظة الأقصر توزيع جمعية الأورمان  لعدد  (13) سماعة طبية على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من أبناء القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر.


وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم، وتذليل العقبات أمامهم لتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والانخراط في المجتمع، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.


من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية دقيقة شملت شروطاً محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا "إن توفير هذه السماعات لا يقتصر على كونه مساعدة طبية، بل هو بمثابة إعادة دمج لهؤلاء الأبطال في التعليم وسوق العمل والمجتمع، ليمارسوا حياتهم دون عوائق."


وأضاف شعبان: "نحن لا نكتفي بتقديم المساعدات العينية، بل نهدف دائماً إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأسر وتحويلها من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة عبر مشروعات التمكين الاقتصادي، إلى جانب مشروعاتنا المستمرة في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتوصيل مياه الشرب النقية بالقرى الأكثر احتياجاً".
وأعرب المستفيدون عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة التي ستمكن أبناءهم من استعادة حاسة السمع ومواصلة مسيرتهم التعليمية والحياتية، موجّهين الشكر لكافة الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية القائمة على هذا العمل الإنساني.


والجدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الأقصر  نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

الأقصر اخبار الأقصر ذوى الهمم

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