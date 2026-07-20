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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الأقصر تبحث تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين

مياه الأقصر تبحث تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين خلال اجتماع اللجنة العليا للتدريب
مياه الأقصر تبحث تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين خلال اجتماع اللجنة العليا للتدريب
شمس يونس

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  اجتماع اللجنة العليا للتدريب برئاسة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور الأستاذ ياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة جهود تطوير منظومة التدريب وتنمية مهارات العاملين.

وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، خلال الاجتماع، أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أهم محاور نجاح الشركة، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر يسهم في رفع كفاءة العاملين، وتحسين الأداء المؤسسي، وترشيد النفقات، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز بيئة العمل داخل الشركة.

واستعرض حسام فاروق مدير عام التدريب، أبرز ما حققته الإدارة العامة للتدريب خلال الفترة الماضية، موضحًا تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والإدارية، إلى جانب البرامج المخصصة للعاملين الراغبين في تسوية مؤهلاتهم أثناء الخدمة، كما تناول خطة تطوير مركز التدريب بالشركة، وما تستهدفه من إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل والتطورات الحديثة.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز العملية التدريبية، والتوسع في تنفيذ البرامج المتخصصة وفق أحدث الأساليب العلمية، بما يواكب استراتيجية الشركة في بناء كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها منظومة التدريب داخل الشركة، مقدمًا الشكر لجميع القائمين عليها، ومؤكدًا استمرار دعم الشركة لكل المبادرات والبرامج التي تسهم في تنمية قدرات العاملين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي.

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