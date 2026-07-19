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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. ضبط 100 عبوة زيت فرامل مجهولة وتحرير 16 مخالفة تموينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شنت إدارة تموين إسنا بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وقاد الحملة أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة مفتشي الإدارة، وأسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 100 عبوة زيت فرامل سيارات سعة 400 مل مجهولة المصدر داخل أحد المحال غير المرخصة، حيث لم يقدم صاحبها أي مستندات أو فواتير تثبت مصدر تلك المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير محضر لتصرف أحد المخابز في شيكارتين من الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر لعدم وجود ميزان داخل أحد المخابز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر سلع مطابقة للمواصفات والاشتراطات القانونية.

الأقصر اخبار الأقصر تموين الأقصر

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