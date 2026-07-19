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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قصة اكتشاف حجر رشيد ورشة حكي في متحف الأقصر

قصة اكتشاف حجر رشيد ورشة حكي في متحف الأقصر
قصة اكتشاف حجر رشيد ورشة حكي في متحف الأقصر
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم ورشة حكي تفاعلية بعنوان "قصة اكتشاف حجر رشيد"، تعرف خلالها المشاركون على قصة اكتشاف الحجر بالإضافة إلى المستكشف الذي عثر عليه، والخطوط الثلاثة المنقوشة عليه.

متحف الأقصر للفن المصري القديم


أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن ورشة الحكي تناولت الدور المحوري لحجر رشيد في فك رموز الكتابة المصرية القديمة، وما ترتب على ذلك من إسهام كبير في فهم الحضارة المصرية القديمة وكشف الكثير من أسرارها.


لفتت إدارة المتحف، أن الورشة تضمنت تعريف مبسط بالأبجدية المصرية القديمة، لينفذ كل مشارك بكتابة اسمه داخل خرطوش ملكي وتلوينه بطريقة إبداعية تناسب مختلف الأعمار.

يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.
 

متحف الأقصر للفن المصري القديم متحف الأقصر متحف الأقصر للفن حجر رشيد متحف

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