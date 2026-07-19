تفاصيل إنقاذ حياة أسرة كاملة من حريق شقة سكنية بزفتي إثر ماس كهربائي

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة تمكن شاب ثلاثيني من إنقاذ حياة أسرة كاملة من حريق هائل بشقة سكنية وفصل التيار الكهربائي سعيا في إنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

في المقابل أكد الشاب محمد الشيته أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة، أنه صباح اليوم سمعنا صوت صراخ ودخان كثيف يخرج من أحدي الوحدات السكنية، لنشوب حريق هائل، فقام شباب المنطقة بالتجمع.

شهامة شاب



كما كشف انه دخل الي الوحدة وإخراج الأسرة وفصل سكينة الكهرباء حتي تمكن من الإطفاء الكامل في مشهد بطولي أشاد به جميع أهالي المدينة.

إنقاذ حياة أسرة

كما اختتم الشاب أنه تعرض للإصابة بحروق بسيطه نقل علي أثرها إلي مستشفي زفتي العام، وتم عمل الإسعافات الأولية له وتم خروجه من المستشفي إلي المنزل.